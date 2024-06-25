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25 июня, 17:15

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт" по факту атаки на Севастополь

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт" по факту атаки на Севастополь

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на мирных жителей в Севастополе. Ведомство продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Тем временем на заседании Госдумы 25 июня ее председатель Вячеслав Володин заявил, что за атаками на Севастополь, помимо Киева, стоят Вашингтон и Брюссель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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