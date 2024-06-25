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25 июня, 18:15

Происшествия

Директор НИИ неотложной детской хирургии рассказал, как приняли пациентов из Севастополя

Директор НИИ неотложной детской хирургии рассказал, как приняли пациентов из Севастополя

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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев рассказал, что детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, осмотрели сразу же после поступления, затем всем было выполнено КТ с внутривенным контрастированием. Врачи продолжают более детальную диагностику, которая позволит в ближайшие сутки разработать комплексную тактику лечения.

Тем временем в Сети появляются новые видео с места ЧП. На кадрах видно, как разлетались осколки после взрыва кассетного боеприпаса и как люди в панике начали разбегаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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