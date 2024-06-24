Сервис по доставке готовых блюд "Кухня на районе" могут закрыть на 90 суток за нарушение санитарных норм. Это дело рассматривается в Лефортовском суде Москвы.

Клиенты именно этой компании в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. По данным Роспотребнадзора, из стационаров уже выписали 149 человек после заражения ботулизмом. При этом в больницах остаются 218 пациентов с признаками заболевания, в том числе один ребенок, 38 человек – на ИВЛ.

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