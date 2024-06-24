24 июня, 19:15Происшествия
Сервис по доставке готовых блюд "Кухня на районе" могут закрыть на 90 суток
Сервис по доставке готовых блюд "Кухня на районе" могут закрыть на 90 суток за нарушение санитарных норм. Это дело рассматривается в Лефортовском суде Москвы.
Клиенты именно этой компании в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма. По данным Роспотребнадзора, из стационаров уже выписали 149 человек после заражения ботулизмом. При этом в больницах остаются 218 пациентов с признаками заболевания, в том числе один ребенок, 38 человек – на ИВЛ.
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