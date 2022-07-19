Крупный град выпал в Воронежской области

В Воронежской области выпал крупный град и побил урожай. Земля буквально покрылась льдом. Местные жители сообщили, что осадки уничтожили урожай на огородах.

Местами град был размером с крупное яблоко. На кадрах видно, что грядки и поля белые от лежащего льда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.