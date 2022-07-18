Мощные ливни затопили улицы Нижнего Новгорода

После мощного ливня на некоторых улицах Нижнего Новгорода скопилось так много воды, что автомобили тонули в лужах по стекла. Местные жители выложили в Сеть кадры из тех мест, где в 2021 году обновили ливневку. Видимо, она не справляется.

Нижегородские коммунальные службы стали работать в усиленном режиме. Ночью и утром 19 июля в регионе возможны ливни и град, порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.