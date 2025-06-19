Новости регионов: обильные осадки вызвали подтопления в Екатеринбурге

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Екатеринбурге. Дороги ушли под воду, и теперь водителям и пешеходам приходится проявлять изобретательность, чтобы добраться до нужной локации. В настоящее время в городе действует штормовое предупреждение. Дожди прогнозируют на ближайшие несколько дней.

Тем временем поезд Пхеньян – Москва прибыл в Хабаровск. Состав отправился в путь впервые после приостановки железнодорожного сообщения с КНДР из-за пандемии коронавируса. Из Пхеньяна поезд отправился 17 июня, в Уссурийске его включили в состав фирменного поезда "Россия".

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