Высокогорье Дагестана оказалось в плену аномальных снегопадов, которые привели к блокировке дорог и изоляции ферм и сотен животных. В снежных завалах оказался табун лошадей. Местное население активно включилось в спасательные работы. По данным местных СМИ, удалось освободить 20 животных.

Кроме того, в одно из сел вылетел борт МЧС, который доставил в отрезанный снегом горный район продукты, топливо и теплую одежду. Это же судно должно было эвакуировать сотрудников метеостанции "Сулак" – одной из самых труднодоступных в России и Европе. Однако из-за сильного ветра борт не смог приземлиться. Эвакуацию отложили до улучшения погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.