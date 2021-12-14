Новости России: губернатор Забайкалья потребовал восстановить темпы вакцинации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил позвать на помощь военных и вакцинировать жителей целыми кварталами. На оперативном совещании с правительством Осипов предложил свои методы, как провести прививочную компанию.

В Саратове на машину с водителем упала стена аварийного дома. Молодой человек сел в припаркованный автомобиль и через несколько секунд дом рухнул. Это момент снял видеорегистратор. Водитель легковушки получил тяжелые травмы. Сейчас власти разбираются, кто отвечал за демонтаж здания и почему территорию вокруг него не огородили на безопасном расстоянии.

На Сахалине установили прозрачные общественные туалеты. Кабинки с подсветкой, в которых просматриваются силуэты пользователей, установили в селе Взморье. Местные власти уже пообещали решить проблему. На двери нанесут светонепроницаемое покрытие.