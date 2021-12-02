Шторм мощностью 7 баллов зафиксирован в Сочи впервые с 2012 года

Вторые сутки в Сочи наблюдается сильный шторм. Интенсивность волн достигает 7 баллов, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В последний раз подобное явление было зафиксировано в 2012 году, тогда удар стихии пришелся на Имеретинский район", – говорится в сообщении.

Шторм уже нанес повреждения набережной Имеретинской низменности, а также пляжу Свирский волны в Лазаревском районе. Стихия повредила часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги.

Экстренное погодное предупреждение действует на территории Сочи с 30 ноября по 2 декабря. Согласно прогнозам синоптиков, курорт ожидают ливни, подъем уровня воды в реках, грозы, шторм, шквалистый ветер и снегопад в горах.

Власти города ожидают, что шторм утихнет только к 3 декабря. В настоящий момент коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра. Кроме того, в горах синоптики прогнозировали дожди со снегом, а также ветер свыше 30 метров в секунду.

В крупных городах оказались повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили.