Порядка 200 судов не могут пройти через Керченский пролив из-за шторма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Росморречфлота.
В ведомстве отметили, что непогода установилась в регионе с прошедших выходных. При этом с понедельника, 29 ноября, была прекращена лоцманская проводка судов из-за запрета на высадку проводников.
"Порядка сотни (судов. – Прим. ред.) в Азове и столько же в районе Черноморского побережья", – сообщили в Росморречфлоте.
Там подчеркнули, что прохода через пролив ожидают как российские, так и иностранные суда.
"(Суда. – Прим. ред.) под иностранным флагом пройти не могут, а суда под российским могут, но не хотят, опасаясь непогоды", – уточнили в Росморречфлоте.
Керченский пролив располагается в акватории Азовского моря, соединяя его с Черным. Протяженность пролива составляет около 45 километров.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра. Кроме того, в горах синоптики прогнозировали дожди со снегом, а также ветер свыше 30 метров в секунду.
В крупных городах оказались повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили.
В Крыму из-за штормового ветра без электричества осталась часть Симферополя
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