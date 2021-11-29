Порядка 200 судов не могут пройти через Керченский пролив из-за шторма

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Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что непогода установилась в регионе с прошедших выходных. При этом с понедельника, 29 ноября, была прекращена лоцманская проводка судов из-за запрета на высадку проводников.

"Порядка сотни (судов. – Прим. ред.) в Азове и столько же в районе Черноморского побережья", – сообщили в Росморречфлоте.

Там подчеркнули, что прохода через пролив ожидают как российские, так и иностранные суда.

"(Суда. – Прим. ред.) под иностранным флагом пройти не могут, а суда под российским могут, но не хотят, опасаясь непогоды", – уточнили в Росморречфлоте.

Керченский пролив располагается в акватории Азовского моря, соединяя его с Черным. Протяженность пролива составляет около 45 километров.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра. Кроме того, в горах синоптики прогнозировали дожди со снегом, а также ветер свыше 30 метров в секунду.

В крупных городах оказались повалены десятки деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили.