Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов

Массовая авария произошла в Анапе. Водитель автомобиля Honda попытался обогнать сразу две машины, однако не справился с управлением. Машина вылетела на встречку, где в нее врезалась еще одна легковушка. Она загорелась. О погибших и пострадавших не сообщается.

В Челябинске из-за прорыва трубы с горячей водой асфальт треснул и разошелся прямо под припаркованной машиной. На видео видно, как поврежденный автомобиль окутало паром. Жители города прозвали его местным титаником. Позже легковушку вытащил эвакуатор.

В Башкортостане местный житель прокатился на крыше машины, при этом сняв с себя всю одежду. Молодого человека не напугали даже 20-градусные морозы. С крыши он упал, однако от серьезных травм его спасли сугробы.

В Ярославской области местные жители встретили стадо оленей. Десятки рогатых животных пронеслись по снежней дороге. А несколько даже остановились посмотреть на людей.

