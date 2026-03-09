Форма поиска по сайту

09 марта, 10:00

Регионы

Новости регионов: жительницы Владивостока открыли купальный сезон-2026 среди льдин

Новости регионов: жительницы Владивостока открыли купальный сезон-2026 среди льдин

Девочке оторвало фалангу пальца во время квеста в Краснодаре

Новости регионов: кровля обрушилась на предприятии в Тульской области

Кровля цеха обрушилась из-за скопления снега в Туле

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у Сочи

Матч "Спартака" и "Сочи" перенесли из-за беспилотной опасности

В РПЛ заявили, что могут отменить матч между "Сочи" и московским "Спартаком"

Фотоловушка запечатлела "пение" дальневосточного леопарда из Приморского края

Новости регионов: сноубордисты чудом спаслись от погони медведицы в Красной Поляне

На Байкале открыли новую ледовую переправу на Ольхон

Во Владивостоке две местные жительницы открыли купальный сезон-2026. Они реализовали заплыв прямо среди льдин у берегов Русского острова. Кадры распространились в соцсетях. Однако женщины предупредили, что для купания в ледяной воде нужна предварительная подготовка.

В Краснодаре загорелся склад. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекли 60 спасателей и 17 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионыобществопогодапроисшествияпожарвидеоПолина Брабец

