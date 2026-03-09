Новости регионов: жительницы Владивостока открыли купальный сезон-2026 среди льдин

Во Владивостоке две местные жительницы открыли купальный сезон-2026. Они реализовали заплыв прямо среди льдин у берегов Русского острова. Кадры распространились в соцсетях. Однако женщины предупредили, что для купания в ледяной воде нужна предварительная подготовка.

В Краснодаре загорелся склад. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекли 60 спасателей и 17 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

