В Белгороде продолжили устранять последствия аварийного отключения подстанции

В Белгороде устраняют последствия аварии, из-за которых половина города и несколько поселков в области остались без света. Мэр Антон Иванов сообщил, что на подстанции "Южная" произошло аварийное отключение. Обесточена также водонасосная станция, поэтому жители нескольких улиц сидят и без воды.

Ремонтные бригады уже работают. Восстановить электроснабжение обещают к 10:00 четверга, 8 сентября. Все социальные объекты, которые затронула авария, подключили к резервной сети. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.