Житель Великобритании 11 лет насиловал супругу во сне

Мужчина в Великобритании 11 лет насиловал супругу во сне, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mirror.

Пострадавшая рассказала в суде, что преступления происходили с 2006 по 2017 год. Согласно версии следствия, 62-летний житель Труро, графства Конуолл, нападал на жену примерно раз в месяц. Кроме того, женщина призналась, что постоянно боялась за свою жизнь – муж затыкал ей рот и нос рукой, вызывая удушье, и получал удовольствие от ее страданий.

Сам мужчина утверждает, что не помнит этих событий и, возможно, страдает лунатизмом. По его словам, он действовал именно в этом состоянии. Его супруга подчеркнула, что много раз просила его обратиться к врачу, но он не помнит этих разговоров.

Британец заявил, что у него были доверительные отношения с женой и что семья всегда оставалась для него "важной ценностью". Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Ранее в Барнауле вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в сексуальном насилии и истязании дочерей 14 и 12 лет. Он избивал их и заставлял стоять на коленях на соли. Также отец угрожал расправой над матерью девочек, если они расскажут о происходящем.

