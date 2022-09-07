Мужчина во Владивостоке закрасил "зебру", чтобы избежать штрафов за неправильную парковку

Фото: телеграм-канал Newsbox24.tv

Во Владивостоке мужчина закрасил "зебру", чтобы не получать штрафы за неправильную парковку. Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

В СМИ отметили, что ранее житель города уже привлекался к ответственности за парковку в неположенном месте. В этот раз он решил закрасить пешеходный переход. Действия водителя попали на видео.

Уточняется, что за парковку транспортного средства ближе чем в пяти метрах от "зебры" может грозить штраф в 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов могут принудить к снижению скорости перед "зеброй". Мера позволит снизить число происшествий, которые часто происходят на нерегулируемых пешеходных переходах.

Однако директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что ограничить скорость средств передвижения перед "зебрами" будет довольно сложно. По его словам, трудности могут заключаться в не проработанной системе контроля электросамокатов.