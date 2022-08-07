Новости регионов: ураган в Санкт-Петербурге и непогода в Псковской области

Сильный шторм, ливень и ураганный ветер – так встретил первый выходной Санкт-Петербург. В соцсетях десятки видео и фото с упавшими на машины деревьями, затопленными дорогами. Обрушенный порывом ветра столб перекрыл выезд из торгового центра "Мега" на проспекте Дыбенко, а в Новом Петергофе сломавшийся ствол раздавил автомобиль.

К удару стихии в Санкт-Петербурге добавились и проблемы коммунальные. Грязевой фонтан вырвался из-под земли на перекрестке улиц Савушкина и Планерной. Столб поднялся на высоту шестиэтажного дома. По словам специалистов "Водоканала", прорвало канализацию.

Сильный ветер и дождь обрушились и на Псковскую область. Улицы в городах затопило, повалило деревья. Из-за обрыва проводов электроэнергия отключилась сразу в нескольких районах. Без света осталось почти 5 тысяч человек.

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