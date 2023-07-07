Паводок унес дом в Иркутской области

В Иркутской области, где ливни бушуют уже третьи сутки, паводок начал уносить дома. Кадрами, где постройку несет мощный поток, в Сети опубликовали местные жители.

В регионе из берегов вышли реки Китой и Солзан. Например, в Байкальске прорвало дамбу, которая защищала город. В итоге вода хлынула на улицы. Теперь к месту направляют дополнительную технику, чтобы восстановить насыпь. Объявлена эвакуация – людей вывозят теперь не только из частного сектора, но и из многоэтажек, организованы пункты временного размещения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.