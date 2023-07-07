Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Новости

Паводок унес дом в Иркутской области

Паводок унес дом в Иркутской области

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми

Пляжи Сочи переполнены туристами на фоне жары

В Новосибирске остановилось колесо обозрения

ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Тюмени

РЖД запустили на юг России поезда с дешевыми билетами

В Иркутской области начали эвакуировать жителей из-за мощного циклона

Новости регионов: местные жители помогут устранять последствия потопа в Бурятии

Туристы заявили, что на пляжах Анапы закончились места

Нефтебаза загорелась в Макеевке после обстрела со стороны ВСУ

В Иркутской области, где ливни бушуют уже третьи сутки, паводок начал уносить дома. Кадрами, где постройку несет мощный поток, в Сети опубликовали местные жители.

В регионе из берегов вышли реки Китой и Солзан. Например, в Байкальске прорвало дамбу, которая защищала город. В итоге вода хлынула на улицы. Теперь к месту направляют дополнительную технику, чтобы восстановить насыпь. Объявлена эвакуация – людей вывозят теперь не только из частного сектора, но и из многоэтажек, организованы пункты временного размещения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика