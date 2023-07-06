Число случаев заражения менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до 8

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество случаев заражения менингококковой инфекцией в Свердловской области увеличилось до восьми, два из них – со смертельным исходом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

"Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", – говорится в сообщении.

На данный момент осуществляется вакцинация по эпидемическим показаниям. На данный момент прививки получили около 400 человек, уточнили в Роспотребнадзоре. Сотрудники одного из блоков, где были зафиксированы случаи заражения, а также контактные по месту жительства проходят антибиотикопрофилактику.

5 июля Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Ведомство усилило дезинфекцию помещений, организовало медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.

Уже в четверг, 6 июля, стало известно о смерти одного из заболевших сотрудников. Позже погиб еще один человек.

По данному факту Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку. В Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon, сообщили в Минздраве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге