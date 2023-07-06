ФСБ ликвидировала россиянина, пытавшегося взорвать объект ТЭК в Тюмени

Федеральная служба безопасности ликвидировала 38-летнего мужчину при попытке совершить теракт на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Тюменской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла. В процессе задержания один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

В телеграм-канале Следственного комитета (СК) России сообщается, что по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывного устройства и подготовке к совершению террористического акта.

Обнаруженные на месте происшествия предметы были изъяты следователями и криминалистами. Обстоятельства произошедшего и причастные к попытке теракта лица устанавливаются.

Накануне стало известно, что ФСБ предотвратила готовящийся теракт на энергетическом объекте Сахалина. Попытку теракта планировал совершить сторонник украинских националистов 1980 года рождения. Мужчину поместили под арест.



ФСБ предотвратила серию терактов на Сахалине