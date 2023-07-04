ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

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ФСБ задержала российского гражданина А. В. Наухацкого, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Лефортовском суде подтвердили, что им поступило ходатайство следователей об избрании меры пресечения задержанному в виде ареста.

По информации ФНС, Андрей Викторович Наухацкий до марта 2020 года имел статус индивидуального предпринимателя. Его зарегистрировали в селе Межводное Черноморского района Крыма. Он осуществлял частную детективную деятельность. По статье о "Государственной измене" ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее силовики задержали в Тюмени гражданина РФ, который склонял военных к переходу на сторону Вооруженных сил Украины. По данным ФСБ, мужчина предлагал офицеру одной из воинских частей вместе с бойцами его подразделения пополнить ряды украинской армии после прибытия в зону спецоперации.

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