В Анапе полицейские укачали нетрезвого мужчину

В Анапе полицейские решили "помочь" пьяному мужчине. Человек мирно спал на качелях, и сотрудники полиции не стали его будить и вызвали скорую. А пока машина ехала, решили покачать человека.

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