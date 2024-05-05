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Новости

05 мая, 09:45

Новости

Новости регионов: 70 авиарейсов в Екатеринбурге задержали из-за снегопада

Новости регионов: 70 авиарейсов в Екатеринбурге задержали из-за снегопада

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В Екатеринбурге из-за сильного снегопада задержали 70 авиарейсов. Нарушено и железнодорожное сообщение, также пришлось перекрыть несколько участков трасс. На дорогах возникли заторы и ДТП.

Двух туристов из Москвы спасли на Эльбрусе. Они поднимались вместе с группой и застряли на высоте более пяти тысяч метров. Медпомощь им не понадобилась.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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