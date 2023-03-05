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Московские строители продолжают работу в Мариуполе

Московские строители продолжают работу в Мариуполе

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Московские строители продолжают работу в Мариуполе. Они восстанавливают поврежденные дома и строят новые. Работы идут практически без остановки. Вырастают целые жилые кварталы для тех, кто остался без дома.

Восстанавливают также и различные учреждения. Например, шефство над местным университетом взял московский МГСУ.

Сколько уходит времени на постройку одного дома? Есть ли те, кто уже получил квартиры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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