Московские строители продолжают работу в Мариуполе. Они восстанавливают поврежденные дома и строят новые. Работы идут практически без остановки. Вырастают целые жилые кварталы для тех, кто остался без дома.

Восстанавливают также и различные учреждения. Например, шефство над местным университетом взял московский МГСУ.

Сколько уходит времени на постройку одного дома? Есть ли те, кто уже получил квартиры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.