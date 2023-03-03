Врио главы Запорожской области подписал указ о переносе столицы в Мелитополь

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Город Мелитополь стал новой столицей Запорожской области. Указ об этом подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий, сообщается на сайте местной администрации.

"Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", – следует из документа.

Указом также образовываются новые административно-территориальные единицы региона, а именно города областного значения Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

По документу сама Запорожская область делится на 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.

Границы городов Бердянска и Энергодара, а также всех названных районов определяются по районированию Украинской ССР на 16 сентября 1991 года.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись осенью 2022 года. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



Оперативная группа СК РФ начала работу в Мелитополе

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