Московская область восстановит более 570 домов в Мариуполе в ДНР

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Московская область проведет работы по восстановлению 570 многоквартирных домов в Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"Мариуполь – это отдельная тема, так как мы в принципе выступаем как подрядчик, так как у нас самый мощный фонд капитального ремонта в РФ, работаем по заказу ППК "Фонд развития территорий. <…> Самая огромная программа – по Мариуполю, у нас сейчас в работе 570 домов", – приводит его слова ТАСС.

По словам Хромушина, первоначально планировалось сносить те дома, в которые в ходе боестолкновений попали снаряды, но после возвращения некоторых жителей было принято решение по восстановлению объектов. Он заявил, что перед подрядчиком стояла тяжелая задача сделать теплыми частично поврежденные дома.

Вице-губернатор также добавил, что при плане в 190 объектов, к зимнему периоду были подготовлены 210 домов. В настоящее время в работе находятся 570 объектов, в которых в первую очередь необходимо закончить инженерные системы и разобрать то, что имеет риски обрушения, заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал архисложной задачей восстановление новых территорий России. Он рассказал, что в Донецке и Луганске требовалось восстановить разрушенные здания, подготовиться к зимнему отопительному сезону и привести в порядок транспортную сеть. Мэр также подчеркнул, что несмотря на сложности, сделано уже немало.

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