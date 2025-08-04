Новости регионов: тропические ливни затопили улицы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошли тропические ливни. В результате улицы превратились в бурные потоки, местами видимость снизилась до нескольких метров. Синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится в городе и в ближайшие дни.

В селе Шишино Белгородской области спасатели вытащили косулю из котлована. Животное не могло выбраться самостоятельно, после спасения косуля сразу убежала в лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.