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Новости

04 августа, 16:15

Регионы

Новости регионов: тропические ливни затопили улицы Нижнего Новгорода

Новости регионов: тропические ливни затопили улицы Нижнего Новгорода

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В Кургане сгорела газораспределительная подстанция

В Нижнем Новгороде прошли тропические ливни. В результате улицы превратились в бурные потоки, местами видимость снизилась до нескольких метров. Синоптики предупреждают, что дождливая погода сохранится в городе и в ближайшие дни.

В селе Шишино Белгородской области спасатели вытащили косулю из котлована. Животное не могло выбраться самостоятельно, после спасения косуля сразу убежала в лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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