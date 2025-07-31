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31 июля, 22:30

Происшествия

В Москве возбудили дело против директора турагентства "Мэритур"

В Москве возбудили дело против директора турагентства "Мэритур"

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В Москве возбудили дело против директора турагентства "Мэритур" Ольги Федоровой. На обман с ее стороны пожаловались более 50 человек. Они заявили, что оплатили туры заранее, однако в путешествие так и не отправились.

По словам потерпевших, женщина предлагала им индивидуальные предложения и скидки на путевки. После этого она говорила о проблемах со стороны партнеров, просила дать деньги в долг и переставала выходить на связь.

Мать Федоровой Татьяна рассказала, что ее дочь находится под домашним арестом. В отношении нее также установлен запрет на туристическую деятельность. При этом долги фирмы в настоящий момент оцениваются в 8 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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