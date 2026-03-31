31 марта, 16:30Происшествия
Новости регионов: полицейские в Красногорске спасли подростка из горящего дома
В Красногорске полицейские спасли из горящего дома подростка и помогли другим жителям до прибытия пожарных. Когда началось возгорание, экипаж патрульно-постовой службы проезжал мимо. Увидев клубы дыма, правоохранители сразу направились к месту ЧП.
Число погибших на нефтехимическом заводе в Нижнекамске выросло до двух человек. Там прогремел мощный взрыв. Более 70 пострадавших, восемь из них в больнице. Пожар, которому был присвоен наивысший ранг сложности, сейчас локализован. Об этом сообщают в МЧС.
