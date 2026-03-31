Новости регионов: взрыв и пожар произошли на нефтехимическом заводе в Нижнекамске

На нефтехимическом заводе в Нижнекамске произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар. На кадрах очевидцев виден сильный огонь на территории предприятия, над городом поднялось облако дыма. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность одной из установок в цеху.

В Красногорске полицейские спасли из горящего частного дома 16-летнюю девочку и помогли другим жителям до прибытия пожарных. Экипаж патрульно-постовой службы проезжал мимо и заметил дым. Правоохранители сразу направились к месту ЧП и помогли жителям вынести газовые баллоны и ценные вещи.

