Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 31 января

Всех туристов, которые застряли на канатной дороге под Дмитровом, эвакуировали. Всего на подъемнике застряли около 50 человек.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице и во всей центральной России из-за аномального холода. По данным синоптиков, температура примерно на 7 градусов ниже климатической нормы.

Из-за обилия снега более 140 населенных пунктов и 4,5 тысячи домов в Подмосковье оказались в зоне риска подтопления весной. Сугробы выросли до 70 сантиметров, а водохранилища наполовину заполнены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

