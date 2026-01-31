31 января, 20:45Происшествия
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 31 января
Всех туристов, которые застряли на канатной дороге под Дмитровом, эвакуировали. Всего на подъемнике застряли около 50 человек.
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице и во всей центральной России из-за аномального холода. По данным синоптиков, температура примерно на 7 градусов ниже климатической нормы.
Из-за обилия снега более 140 населенных пунктов и 4,5 тысячи домов в Подмосковье оказались в зоне риска подтопления весной. Сугробы выросли до 70 сантиметров, а водохранилища наполовину заполнены.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.