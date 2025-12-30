Форма поиска по сайту

30 декабря, 07:30

Происшествия

Новости мира: активность вулкана Этна усилилась на Сицилии

Новости мира: активность вулкана Этна усилилась на Сицилии

Активность вулкана Этна усилилась на итальянском острове Сицилия. Огненные фонтаны достигают 400 метров в высоту, а потоки лавы видны с горнолыжных трасс, расположенных на безопасном расстоянии от вулкана. В случае попадания вулканического пепла в атмосферу возможны сбои в работе аэропортов Комисо и Палермо. В регионе объявили желтый уровень опасности.

Проливные дожди вызвали мощное наводнение на юге Иордании. В ряде районов потоки воды разрушили мосты и дороги, из-за угрозы обвалов и оползней власти перекрыли ключевые автотрассы. Жителей призвали соблюдать особую осторожность и не приближаться к руслам рек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиянаукапогодаза рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

