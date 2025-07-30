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30 июля, 12:15

Происшествия

Москвичи не стали отменять туры на Камчатку после землетрясения

Москвичи не стали отменять туры на Камчатку после землетрясения

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Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Москвичи не стали отменять туры на Камчатку после землетрясения. По данным Ассоциации туроператоров России, подземные толчки не затронули отельную инфраструктуру, а местный аэропорт работает в штатном режиме.

Тем временем на полуострове уже приступили к развертыванию пунктов временного размещения для местных жителей, которые не желают оставаться в своих домах после стихии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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