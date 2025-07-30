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30 июля, 09:15

Происшествия

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке

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Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке. Подземные толчки, магнитуда которых превысила 8 баллов, разрушили несколько зданий.

Жертв и пострадавших среди туристов, по предварительным данным, нет. Туроператоры устанавливают связь с группами отдыхающих, которые находятся на Камчатке. По предварительным данным, сейчас на маршрутах может быть 7–8 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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