Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке. Подземные толчки, магнитуда которых превысила 8 баллов, разрушили несколько зданий.

Жертв и пострадавших среди туристов, по предварительным данным, нет. Туроператоры устанавливают связь с группами отдыхающих, которые находятся на Камчатке. По предварительным данным, сейчас на маршрутах может быть 7–8 тысяч человек.

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