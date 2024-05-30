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30 мая, 07:30

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Новости регионов: краснодарский пенсионер собрал дома арсенал оружия

Новости регионов: краснодарский пенсионер собрал дома арсенал оружия

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Краснодарская полиция обнаружила у местного пенсионера боевой арсенал. Оперативники изъяли 25 единиц оружия, около четырех тысяч боеприпасов различного калибра, а также составные части к огнестрельному оружию и клинки. Все это житель Усть-Лабинска хранил дома. За такую коллекцию мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Тем временем в деревне Медведчикова под Тобольском деревянный дом рухнул в реку Иртыш. Ветхая постройка при падении развалилась и ушла под воду, никто не пострадал. Известно, что в здании никто не жил около пяти лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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