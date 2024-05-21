Уголовное дело возбудили из-за стрельбы на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") возбуждено из-за стрельбы на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СКР.

По версии следствия, 21 мая группа мужчин находилась на Медынской улице, где в ходе конфликта со своими оппонентами они произвели несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия. Также участники потасовки применили нож, а затем скрылись с места инцидента, добавили в СК.

"Двое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения с ножевыми ранениями в области спины, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, а также допрашивают свидетелей. Также сотрудники СКР проводят комплекс мер, направленных на установление всех участников конфликта.

Ранее стало известно, что конфликт со стрельбой случился в столичном районе Западное Бирюлево. Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре. Ведомство установило контроль за ходом и результатами проверки по данному факту. Предполагается, что участниками конфликта стали 15 человек.

