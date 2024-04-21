Мужчина по неосторожности застрелил из пневматики шестилетнюю девочку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчина по неосторожности выстрелил из пневматического оружия в шестилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщается в телеграм-канале областного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 20 апреля на дачном участке в деревне Мартемьяново. Мужчины из пневматического оружия стреляли по банкам. Один из них по неосторожности произвел выстрел в сторону и попал в грудь девочке.

"Незамедлительно она была доставлена в хирургическое отделение больницы, однако несмотря на усилия врачей скончалась", – говорится в сообщении.

Следователи изъяли с места инцидента пневматическую винтовку и назначили судебные экспертизы. В результате произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого на одной из улиц Новосибирска обнаружили младенца, завернутого в пакет. После этого ребенка сразу же доставили в больницу. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь новорожденного.

