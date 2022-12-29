Powerbank загорелся в самолете "Уральских авиалиний"

На рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Калининград у одного из пассажиров в салоне загорелся портативный аккумулятор для телефона. По уточненным данным, инцидент произошел в аэропорту Домодедово, когда самолет выруливал на взлетную полосу. В салоне началось задымление, экипаж отреагировал максимально оперативно.

Огонь был локализован за считанные секунды. Людей эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал. Представители Домодедово заявили, что инцидент никак не повлиял на работу воздушной гавани. В Росавиации сообщили, что пассажирам предоставят резервный борт. По факту произошедшего проводится проверка.

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