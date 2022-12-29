16:33Происшествия
Дело о хулиганстве возбудили после стрельбы в Дрожжине
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который открыл стрельбу из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяну Петрову.
Дело возбудили по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ.
Мужчина 1997 года рождения открыл стрельбу из квартиры одного из домов на улице Южной. О происшествии в полицию сообщил местный житель.
В результате никто не пострадал, но были повреждены стекла в трех автобусах.
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