Мужчину задержали в Подмосковье после стрельбы из страйкбольного пистолета

Фото: телеграм-канал ''Агентство "Москва''

В Ленинском городском округе задержали мужчину, который стрелял из окна из страйкбольного пистолета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью Татьяну Петрову.

Об инциденте в полицию доложил местный житель. Он сообщил, что стрельба ведется из квартиры одного из домов на улице Южной в поселке Дрожжино. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место.

"Полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого изъят страйкбольный пистолет", – рассказала Петрова.

Начальник пресс-службы уточнила, что в результате инцидента, предварительно, пострадавших нет. При этом повреждены стекла в трех автобусах.

В данный момент проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел вечером 24 ноября на пересечении проспектов Народного Ополчения и Маршала Жукова. Словесная перепалка водителей переросла в драку, в ходе которой зачинщик достал травматический пистолет.

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