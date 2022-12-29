Италия заявила о готовности стать гарантом мира между Украиной и РФ

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова выступить гарантом мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу", – цитирует ее РИА Новости.

Политик добавила, что с целью подготовки мирной конференции намерена посетить Киев до 24 февраля, чтобы приурочить ее к этой дате.

Также она выразила мнение, что соответствующие мирные переговоры должны проходить при участии ООН, поскольку одна из сторон конфликта – Россия – является постоянным членом Совета безопасности.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил при посредничестве ООН провести к концу февраля следующего года "мирный саммит".

Комментируя эту инициативу, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на все заявления, Киев пока не готов к переговорам с Москвой. Он также отметил, что сегодня от мирного урегулирования уклоняется именно Украина, а не Россия.



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