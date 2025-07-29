Уголовное дело возбуждено после обрушения грунта на территории санатория в Кисловодске

Уголовное дело возбуждено после обрушения на территории санатория в Кисловодске. Скально-грунтовая порода обрушилась на площади примерно в 60 квадратных метров. Пострадали двое отдыхающих из Тольятти. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Прокуратура региона проводит проверку, а также держит на особом контроле оперативное оказание медицинской помощи пострадавшим.

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