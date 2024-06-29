29 июня, 14:15Происшествия
Автоподставщики на Bentley предстанут перед судом в Москве
Группа автоподставщиков на Bentley предстанет перед столичным судом. Их обвиняют в мошенничестве: на счету подозреваемых – более 50 аварий.
Как сообщает столичная прокуратура, подозреваемые приобрели несколько подержанных автомобилей, после чего они специально высматривали грузовые автомобили либо минифургоны с малым углом обзора, затем увеличивали скорость и провоцировали аварию. Позже они получали страховые выплаты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.