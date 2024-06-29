Автоподставщики на Bentley предстанут перед судом в Москве

Группа автоподставщиков на Bentley предстанет перед столичным судом. Их обвиняют в мошенничестве: на счету подозреваемых – более 50 аварий.

Как сообщает столичная прокуратура, подозреваемые приобрели несколько подержанных автомобилей, после чего они специально высматривали грузовые автомобили либо минифургоны с малым углом обзора, затем увеличивали скорость и провоцировали аварию. Позже они получали страховые выплаты.

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