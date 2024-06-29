00:52Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Балашихе
Фото: МЧС России
Пожарные справились с огнем в общежитии в подмосковной Балашихе, где погибли пять человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
"В 00:14 мск объявлена локализация пожара, в 00:19 мск – ликвидация открытого горения", – рассказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Уточняется, что здание, где произошел пожар, двухэтажное, старой постройки. В оперативных службах сообщили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
В МЧС уточнили, что пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники.
О пожаре стало известно в ночь на 29 июня. Согласно данным оперативных служб, в результате пожара в общежитии погибли пять человек. Трое человек были спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, из здания эвакуировали 10 человек.
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