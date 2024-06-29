Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Балашихе

Фото: МЧС России

Пожарные справились с огнем в общежитии в подмосковной Балашихе, где погибли пять человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"В 00:14 мск объявлена локализация пожара, в 00:19 мск – ликвидация открытого горения", – рассказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Уточняется, что здание, где произошел пожар, двухэтажное, старой постройки. В оперативных службах сообщили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В МЧС уточнили, что пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники.

О пожаре стало известно в ночь на 29 июня. Согласно данным оперативных служб, в результате пожара в общежитии погибли пять человек. Трое человек были спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, из здания эвакуировали 10 человек.