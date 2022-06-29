Фермеры атаковали полицейский автомобиль в Нидерландах

В ходе протестов голландские фермеры пытались прорваться к дому министра природы Кристиана ван дер Валя и атаковали автомобиль полиции. На кадрах видно, как толпа расталкивает полицейскую машину, чтобы дать проехать по улице трактору.

Министра на момент происшествия дома не было. Кроме того, вооруженные деревянными молотками фермеры, атаковали проезжающие мимо полицейские микроавтобусы и пинали их ногами. По данным местных СМИ, ситуация была настолько опасной, что полицейские не смогли сразу вмешаться.

Протесты против введения более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду продолжаются в Голландии уже несколько дней. Фермеры перекрывают дороги и сжигают на трассах сено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.