Новости регионов: оползень разрушил дорогу в Сочи

В Сочи мощный оползень разрушил дорогу. Десятки тонн грунта сошли вниз по склону. Местные жители опубликовали видео в соцсетях. На кадрах неповрежденной осталась только небольшая часть дороги, по которой транспорт проехать не может.

Свердловскую область засыпало снегом. Из-за снегопада свыше 40 тысяч человек остались без электричества, сообщили в МЧС. Аварию уже устраняют специалисты.

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