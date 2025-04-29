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29 апреля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: оползень разрушил дорогу в Сочи

Новости регионов: оползень разрушил дорогу в Сочи

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Новости регионов: в Сочи оползень разрушил дорогу и отрезал село от внешнего мира

В Сочи мощный оползень разрушил дорогу. Десятки тонн грунта сошли вниз по склону. Местные жители опубликовали видео в соцсетях. На кадрах неповрежденной осталась только небольшая часть дороги, по которой транспорт проехать не может.

Свердловскую область засыпало снегом. Из-за снегопада свыше 40 тысяч человек остались без электричества, сообщили в МЧС. Аварию уже устраняют специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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