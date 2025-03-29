Новости мира: легкомоторный самолет разбился во время авиашоу в Австралии

В Австралии во время авиашоу упал легкомоторный самолет – инцидент произошел на юго-западе от Мельбурна. Пилот выполнял маневр "петля", но не справился с управлением – борт рухнул на взлетную полосу. Зрителей рядом не было – никто из них не пострадал. Сам пилот находится в больнице в тяжелом состоянии.

Суд Кишинева продлил арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул до 20 суток – это было требование прокуратуры. В ведомстве заявили, что получили новую информацию по уголовному делу политика и нужно время на проверку данных.

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