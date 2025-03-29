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29 марта, 09:15

Происшествия

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило тысячу

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило тысячу

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В результате землетрясения в Мьянме погибли более тысячи человек. Еще около 2 300 получили травмы, 30 числятся пропавшими без вести.

МЧС России направило в зону бедствия два самолета. В составе группы 120 спасателей из центра "Лидер" и отряда "Центроспас". Специалисты оснащены поисковым оборудованием, работают кинологи, врачи и психологи.

Толчки зафиксировали и в Таиланде. В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка, под завалами могут находиться люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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