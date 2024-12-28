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Новости

28 декабря, 11:30

Новости

Новости регионов: пожар в общежитии в Махачкале локализован

Новости регионов: пожар в общежитии в Махачкале локализован

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В Махачкале произошел пожар в общежитии. Горели четыре комнаты на четвертом этаже. На месте работают оперативные службы, проводится эвакуация. Пожар локализован, пострадавших нет.

В Сочи утром столкнулись две иномарки перед третьим тоннелем на пути в Красную Поляну. Движение на участке было затруднено. Сообщается о пострадавших.

В Северодвинске военно-морскому флоту России передали атомный подводный крейсер "Архангельск". На церемонии был поднят Андреевский флаг. Крейсер нового поколения оснащен современными техническими средствами и системами управления.

В Амурской области спасли хаски, которая пять дней провела в глубокой яме в заброшенном доме. Собака была обессилена, ее подняли спасатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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