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Новости

28 июля, 11:45

Происшествия

Новости регионов: спасатели расчистили площадку около места падения Ан-24 под Тындой

Новости регионов: спасатели расчистили площадку около места падения Ан-24 под Тындой

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Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области. Площадка вокруг места падения уже расчищена. В интересах расследования авиакатастрофы обломки вывозятся с места крушения вплоть до самых мелких деталей. Бортовые самописцы уже доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке. Напомним, в авиакатастрофе 24 июля погибли 48 человек.

Из-за взрыва газа и обрушения многоэтажки в Саратове, по обновленным данным, пострадали 18 человек. Об этом сообщили городские медслужбы. Погибли 7 жителей, включая ребенка. Почти 40 квартир разрушены. Ранее несколько человек числились пропавшими, позже они вышли на связь. На данный момент на месте происшествия продолжается разбор и вывоз обломков. Жителям квартир, которые не пострадали, разрешили туда вернуться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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