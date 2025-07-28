Новости мира: причиной схода поезда с рельсов в Германии мог стать оползень

Причиной схода поезда с рельсов в Германии мог стать оползень, сообщили правоохранители. Инцидент произошел недалеко от города Ридлинген. В результате погибли три человека, еще 25 получили тяжелые травмы. Всего пострадали около 50 пассажиров и сотрудников железной дороги.

Лесные пожары в Греции перекинулись на территории рядом с Афинами. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра. Пламя добралось и до туристических мест, что поставило под угрозу отпуск тысячи отдыхающих. Россиян, которые сейчас находятся в Греции, призвали следить за информацией от местных властей.

В Ереване отметили традиционный праздник Вардавар. Он выпадает на 14-е воскресенье после Пасхи. Люди обливают друг друга холодной водой везде, даже в общественном транспорте. Такая традиция считается добрым знаком, приносит удачу и очищение. В центре города в празднике приняли участие даже туристы.